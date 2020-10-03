В Пензенской области школьные агитбригады поборются за победу

03.10.2020 | 10:42

Среди школ Пензенской области стартовал региональный фестиваль-конкурс агитбригад «Радуга жизни - 2020». По условиям, в нем могут принимать участие команды подростков в возрасте 13-16 лет совместно со взрослыми - родителями, педагогами, вожатыми (до 10 человек).

В конкурсе - шесть номинаций: «Семья и школа: Альянс во имя детства!», «Семья и школа - вместе за здоровый образ жизни!», «Семья и школа - сила творчества!», «Команда школы нашей…», «Слово о семье и школе…», «Школа и семья - палитра разных Я!».

Творческие состязания пройдут в три этапа. По итогам второго этапа команды-победители в каждой номинации становятся участниками финала, который пройдет в ноябре.

«Для участия в фестивале-конкурсе команды предоставляют заявку и видеоматериал на электронных носителях (USB-флеш-карте, CD-диске), которые следует направить в областной оргкомитет по адресу: 440600, г. Пенза, ул. Тимирязева, 125 (с пометкой «Областной фестиваль - конкурс «Радуга жизни») - или по электронному адресу: oblcentr.prof@mail.ru до 26 октября. Контактный телефон 8 (8412) 48-40-88», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.