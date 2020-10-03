В Кузнецке посадили катальпу и маньчжурский орех

03.10.2020 | 10:26

В сквере Пограничников в Кузнецке представители совета ветеранов пограничных войск и ученики школы № 5 высадили 35 саженцев катальп и 10 - маньчжурского ореха. Их определили туда, где раньше не прижились саженцы рябины, клена и других деревьев.

Посадочный материал сотрудники МУП «Зеленый город» привезли из питомника Сосновоборского лесного колледжа. Раньше там были закуплены саженцы катальпы, которые успешно прижились в сквере на Гражданской улице, где находится памятник «Скорбящая мать».

Катальпа бигнониевидная - сравнительно новая для Пензенской области порода дерева. В 2011 году в поселке Болтай Саратовской области пензенские специалисты лесного хозяйства обратили внимание на живописную аллею из деревьев с широкими листьями и красивыми цветами. Сотрудники лесного хозяйства собрали семена этих деревьев, а весной 2012-го высеяли их в питомнике. С тех пор в области выращивается этот интродуцент, то есть новое для региона растение.

Дерево с раскидистыми ветвями, образующими широкоокруглую крону, вырастает до 20 метров. Круглые листья по форме напоминают листья сирени, но в десятки раз крупнее. Цветки катальпы белые, со слабым ароматом, длиной 5 см, с красно-коричневыми крапинками. Из них образуются плоды - узкие стручковидные коробочки с мелкими семенами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, в этом году в городе сотрудники «Зеленого города» высадили 1 800 деревьев различных пород.