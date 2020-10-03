Иван Белозерцев продолжит активно решать проблемы жителей области

03.10.2020 | 15:50

В субботу, 3 октября, губернатор Иван Белозерцев провел пресс-конференцию, на которой рассказал о планах на ближайшие пять лет, наиболее острых проблемах, которые предстоит решить, а также о том, чего уже удалось добиться благодаря совместным усилиям.

По словам главы региона, чаще всего жители области обращаются к нему с жалобами на плохие дороги. Несмотря на то что в последние годы идет активное дорожное строительство, работы в этой сфере еще очень много.

Вторая по частоте тема обращений - благоустройство общественных территорий.

«Когда люди видят, что у соседей стало лучше, они тоже хотят жить в комфорте. Поручения даны на следующий год, главы районов готовят проектно-сметную документацию», - отметил губернатор.

Третий вопрос - качество медицинской помощи. В этой сфере тоже дан ряд распоряжений, которые уже выполняются.

Обращаются пензенцы и с другими жалобами и предложениями. Иван Белозерцев напомнил, как ему написали жители Колышлейского района.

«Пришло письмо с 150 подписями о необходимости восстановления общественной бани и ремонта детского сада. Баня хоть и не самый главный социальный объект, но она важна. Я неожиданно приехал, света не было, с фонариком от телефона прошел по этой бане. Меня ждали человек 15. Сейчас проводится экспертиза, которая покажет, восстанавливать старую баню или строить новую.

И еще увидел, что детсад еще 15 лет назад нужно было ремонтировать, и удивился, почему глава района не поднимал передо мной вопрос об этом», - рассказал он.

Губернатор также добавил, что о ряде проблем ему сообщили при встрече другие кандидаты на пост главы региона, участвовавшие в выборах.

«Это уважаемые люди, они так же, как и я, посещали регионы области, встречались с избирателями. Я посчитал нужным встретиться и узнать о проблемах, которые выслушали они, чтобы взять их в работу. У нас партии разные, а родина и Пензенская область - одна», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он перечислил приоритетные объекты, которые предстоит построить и ввести в эксплуатацию: вторая станция обезжелезивания в Кузнецке, реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной в Пензе, водопровод в поселке ЗИФ, поликлиника в селе Засечном Пензенского района. Кроме того, продолжится ремонт автодорог, школ и домов культуры.

«Разве можно, если тебя избрали губернатором на второй срок, успокоиться? Нет! Мы эту работу продолжим», - пообещал Иван Белозерцев.

Он напомнил и о том, что Пензенская область в 2021 году продолжит реализацию ряда федеральных программ.

«Задача пензенских министров - теснее работать с сенаторами и депутатами Госдумы, избранными от Пензенской области. Есть русская народная пословица: под лежачий камень вода не течет. Чтобы она потекла, надо работать!» - подчеркнул губернатор.

Затронул глава региона и тему общественного транспорта, развитием которого, по его мнению, можно и нужно заниматься.

«У меня претензии к городской власти: это их задача, их тема. У нас почему-то вопросы задают губернатору. Избирают депутатов, а спрашивают губернатора. Это зона ответственности городской власти», - пояснил он.

Иван Белозерцев заявил, что Пенза намерена вступить в программу приобретения в лизинг автобусов большой вместимости.

«Что касается троллейбусов, пусть решают администрация с депутатами. Если они примут решение оставить - пусть оставляют и субсидируют, субсидии в год составляют около 100 миллионов. Если будут заменять троллейбусы автобусами большой вместимости - это тоже их решение. Главное - не должны пострадать граждане», - подчеркнул губернатор.

Он также рассказал, что в крупных городах пассажиров обслуживает электротранспорт на батареях, однако это дорогое удовольствие. В Пензе, по его мнению, выгоднее пользоваться автобусами.

В ходе пресс-конференции глава региона поднял и животрепещущую тему борьбы с распространением коронавируса. Он отметил важность иммунизации от инфекционных заболеваний.

«Лично я две недели назад сделал две прививки - в левую и правую руку. Ничего не почувствовал. Я и в прошлом году делал прививку, делаю ее каждый год обязательно. Врачи считают, что вакцинация очень важна в наших условиях», - поделился он опытом.

Особый акцент он сделал на индивидуальной ответственности каждого человека: необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и всех санитарно-эпидемиологических норм.