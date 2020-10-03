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Общество

Иван Белозерцев продолжит активно решать проблемы жителей области

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В субботу, 3 октября, губернатор Иван Белозерцев провел пресс-конференцию, на которой рассказал о планах на ближайшие пять лет, наиболее острых проблемах, которые предстоит решить, а также о том, чего уже удалось добиться благодаря совместным усилиям.

По словам главы региона, чаще всего жители области обращаются к нему с жалобами на плохие дороги. Несмотря на то что в последние годы идет активное дорожное строительство, работы в этой сфере еще очень много.

Вторая по частоте тема обращений - благоустройство общественных территорий.

«Когда люди видят, что у соседей стало лучше, они тоже хотят жить в комфорте. Поручения даны на следующий год, главы районов готовят проектно-сметную документацию», - отметил губернатор.

Третий вопрос - качество медицинской помощи. В этой сфере тоже дан ряд распоряжений, которые уже выполняются.

Обращаются пензенцы и с другими жалобами и предложениями. Иван Белозерцев напомнил, как ему написали жители Колышлейского района.

«Пришло письмо с 150 подписями о необходимости восстановления общественной бани и ремонта детского сада. Баня хоть и не самый главный социальный объект, но она важна. Я неожиданно приехал, света не было, с фонариком от телефона прошел по этой бане. Меня ждали человек 15. Сейчас проводится экспертиза, которая покажет, восстанавливать старую баню или строить новую.

И еще увидел, что детсад еще 15 лет назад нужно было ремонтировать, и удивился, почему глава района не поднимал передо мной вопрос об этом», - рассказал он.

Губернатор также добавил, что о ряде проблем ему сообщили при встрече другие кандидаты на пост главы региона, участвовавшие в выборах.

«Это уважаемые люди, они так же, как и я, посещали регионы области, встречались с избирателями. Я посчитал нужным встретиться и узнать о проблемах, которые выслушали они, чтобы взять их в работу. У нас партии разные, а родина и Пензенская область - одна», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он перечислил приоритетные объекты, которые предстоит построить и ввести в эксплуатацию: вторая станция обезжелезивания в Кузнецке, реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной в Пензе, водопровод в поселке ЗИФ, поликлиника в селе Засечном Пензенского района. Кроме того, продолжится ремонт автодорог, школ и домов культуры.

«Разве можно, если тебя избрали губернатором на второй срок, успокоиться? Нет! Мы эту работу продолжим», - пообещал Иван Белозерцев.

Он напомнил и о том, что Пензенская область в 2021 году продолжит реализацию ряда федеральных программ.

«Задача пензенских министров - теснее работать с сенаторами и депутатами Госдумы, избранными от Пензенской области. Есть русская народная пословица: под лежачий камень вода не течет. Чтобы она потекла, надо работать!» - подчеркнул губернатор.

Затронул глава региона и тему общественного транспорта, развитием которого, по его мнению, можно и нужно заниматься.

«У меня претензии к городской власти: это их задача, их тема. У нас почему-то вопросы задают губернатору. Избирают депутатов, а спрашивают губернатора. Это зона ответственности городской власти», - пояснил он.

Иван Белозерцев заявил, что Пенза намерена вступить в программу приобретения в лизинг автобусов большой вместимости.

«Что касается троллейбусов, пусть решают администрация с депутатами. Если они примут решение оставить - пусть оставляют и субсидируют, субсидии в год составляют около 100 миллионов. Если будут заменять троллейбусы автобусами большой вместимости - это тоже их решение. Главное - не должны пострадать граждане», - подчеркнул губернатор.

Он также рассказал, что в крупных городах пассажиров обслуживает электротранспорт на батареях, однако это дорогое удовольствие. В Пензе, по его мнению, выгоднее пользоваться автобусами.

В ходе пресс-конференции глава региона поднял и животрепещущую тему борьбы с распространением коронавируса. Он отметил важность иммунизации от инфекционных заболеваний.

«Лично я две недели назад сделал две прививки - в левую и правую руку. Ничего не почувствовал. Я и в прошлом году делал прививку, делаю ее каждый год обязательно. Врачи считают, что вакцинация очень важна в наших условиях», - поделился он опытом.

Особый акцент он сделал на индивидуальной ответственности каждого человека: необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и всех санитарно-эпидемиологических норм.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что за позиция по троллейбусам?? Да граждане по-любому пострадают от их отмены! Ведь администрация даже не скрывает, что эти новые автобусы будут пущены на уже имеющиеся маршруты, типа 82с. То есть о замене автобусами маршруток речи нет. Точно так же всё останется, только вместо экологически чистого транспорта будут автобусы. Пусть даже и на газе, выхлоп от них есть. А дисциплина водителей автобусов отвратительная.

Гость||

Закрытие школ в селах продолжат?

Гость||

Я вот не пойму, продукты в магазинах-отрава, хлеб, сигареты-отрава, повышение пенсионного возраста, но вдруг , иммунизация, прививки,забота о населении. Как так то?

Гость||

И на всех фото без маски.

Гость||

Как там дело обстоит со 100 новыми автобусами большой вместимости для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА???А НИ КАК!!!Вместо этого уничтожают ТРОЛЛЕЙБУСЫ и вводят прокатные САМОКАТЫ!!!Власть просто откровенно и с особым цинизмом издевается над народом.А как у нас дела обстоят в столице в Москве ,а там основной перевозчик ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУП Мосгортранс,там основной строитель дорог ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГБУ Автомобильные дороги (у них своих 10 асфальто-бетонных заводов и 1 бетонный),там основная компания которая обслуживает жилой фонд ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГБУ Жилищник ,и т.д. А у нас это все отдано близким к власти ЧАСТНЫМ структурам ,отсюда и беспредельная коррупция.

Гость||

Гость писал(a):

И на всех фото без маски.
Фотогеничный потому чта ..

Гость||

Проблемы они наяву, неужели не видно, надо думать о безопасности, слабое освещение на дорогах города или его нет совсем, свет включается с запозданием, надо график пересмотреть, Думать и выделять деньги на над земные или подземные переходы, а не херней страдать, позорище выделить 7,5 млн на покраску моста, лучше эти деньги на постройку над земного перехола на какой либо оживленной дороге города, думайте

Гость||

Промышленностью сей глава области никогда не занимался и в ближайшие пять лет (если усидит в кресле) не будет.

Гость||

Хлеб печь не из чего. Зерно фуражное.

Гость||

За 200 млн., которые угрохали на фонтан и кентавра, можно было бы закупить 20 троллейбусов.

Гость||

Троллейбусы нужны в Пензе!

Гость||

Две вакцины - это от гриппа и пневмококка.Родителям только от гриппа предложили.Опять дискриминация, так она есть от пневмококка или только для избранных ? ПОЖАЛУЙСТА , ОСТАВЬТЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ !

Гость||

А по поводу крематория тема ,понятно, однозначно закрытая пока этот рулит

Гость||

Глобальное решение мелких проблем,как всегда за последние 5лет! О промышленности ни слова о медицине так же,жилье рассыпается но об этом тоже молчок! На глазах шоры,в ушах беруши,ничего не вижу,ничего не слышу.

Гость||

Насчёт медицины - строительство ПЭТ КТ опять заглохло, это самое важное в диагностике рака и дорогостоящее.

Имя: Гость
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