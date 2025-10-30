Общество

В Пензе врачи смогут брать с собой УЗИ-сканер для осмотра детей

В Пензе в отделении функциональной и лучевой диагностики городской детской поликлиники появился современный аппарат УЗИ российского производства «РуСкан 70П».

Стоимость медтехники около 7 млн рублей, она закуплена на средства областного бюджета. Оборудование предназначено для широкого спектра исследований в педиатрии, неврологии, гинекологии, урологии, кардиологии и других областях.

С помощью нового аппарата можно проводить эхокардиографию, исследования сосудов и скелетно-мышечной системы.

«Портативный УЗИ-сканер оснащен комплексом монокристальных датчиков в расширенном диапазоне частот с визуализацией высокого качества, включая технологии объемного ультразвука 3D/4D, для повышения точности диагностики», - рассказали в региональном минздраве.

Аппарат представляет собой мобильный ноутбук, он может работать в течение 3 часов на максимальном заряде дополнительного аккумулятора. Это означает, что врачи смогут применять оборудование не только в поликлинике, но и на выезде, во время профилактических осмотров детей в образовательных учреждениях.

