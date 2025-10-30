В Пензенской области 20 НКО получили более 16 миллионов рублей

В Пензенской области 20 некоммерческих организаций получили из бюджета гранты на реализацию социальных инициатив. По распоряжению регионального правительства между ними распределили в общей сложности 16 млн 760 тыс. 642 рубля.
Сразу 3 НКО получили по 1 млн рублей:
- НКО содействия социальной адаптации личности «Новые берега», планирующая воплотить проект «Центр полезной дневной занятости «Гости» - новые возможности для подростков с инвалидностью в Пензе»;
- организация поддержки и развития мотоспорта в Кузнецке - на проект «Мотобиатлон - спорт для сильных духом будущих защитников Отечества»;
- фонд развития культуры имени Ивана Мозжухина - на кинопросветительский проект «М. Е. Салтыков-Щедрин: два года из жизни писателя», посвященный 200-летию со дня его рождения.
999 400 рублей выиграл пензенский хоккейный клуб «Динамо» - на организацию турнира по хоккею с шайбой для любительских команд им. А. В. Кожевникова.
999 100 рублей получило региональное отделение Союза журналистов России - на проект «Пожелтевшие страницы войны. Книга памяти».
998 940 рублей достались творческому объединению «Пензахобби» - на организацию XII Международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель».
997 000 рублей выделили Пензенскому историко-экологическому фонду «Наследие родного края» - на проект «Школа социальной медиажурналистики MediaLabPenza».
996 504 рубля получил физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Урожай» - на проект «Живи, игра народная!».
990 918 рублей выиграл региональный центр развития избирательного права и процесса - на проект «Vыборы уже сегодня».
983 360 рублей достались областному отделению Союза театральных деятелей РФ - на создание детского и подросткового театрально-просветительского центра «Театр для СВОих».
966 460 рублей выделили региональнму благотворительному фонду «Рука помощи бездомным животным» - на обустройство мобильного центра стерилизации.
956 240 рублей получило региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций - на проект «Памяти павших во имя живых».
873 526 рублей направили центру развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» - на проект «Школа добрососедства».
750 000 выделили областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» - на проект «Мы помним! Мы гордимся!».
714 160 получила организация помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» - на проект «Герои земли Пензенской».
599 916 рублей выиграла спортивная общественная организация «Спорт для всех» г. Сердобска на проект «СВОи герои».
522 331 рубль достался Центру поиска пропавших людей Пензенской области - на проект «Будь с нами! Развитие поискового добровольчества в районах Пензенской области».
516 460 рублей получил центр развития и поддержки проектов в формате живой истории - на проект «Прикоснись к истории».
484 170 рублей выделили благотворительному фонду «Эра добра» - для клуба семей участников СВО «Родные».
412 156 рублей выиграла автономная НКО поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» - на проект «Я меняю свой мир».
