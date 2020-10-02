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Общество

В Учительском сквере приступили к смене портретов педагогов

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В Учительском сквере меняют портреты победителей и призеров педагогических профессиональных конкурсов 2019 года на снимки лидеров сферы образования 2020-го.

Это ежегодная процедура. С тех пор как открылась галерея почета, фотографии обновляют в третий раз.

Презентация состоялась в 2018-ом, в преддверии профессионального праздника. Право попасть в галерею получали три категории педагогов.

«Учителя средних общеобразовательных школ, педагоги, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях, и педагоги дополнительного образования», - сообщал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На аллее размещены семь стендов, на каждом - по два портрета. Меняют их раз в год перед Днем учителя. А затем проводится торжественное открытие обновленной галереи с участием ее героев. И в этом году праздничная церемония состоится - будут чествовать лучших работников сферы образования непростого для отрасли 2020-го.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Учительском сквере
Создание скверов в лесопарковой зоне - это крайняя степень умственной отсталости.

Имя: Гость
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