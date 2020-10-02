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Общество

В Пензе потеплели батареи в 24 медучреждениях и школах

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В Пензе продолжается поэтапный пуск отопления в социальные учреждения. По состоянию на четверг, 1 октября, батареи потеплели в 24 школах, 35 детских садах, 24 медучреждениях, в том числе в 10 стационарах.

Ресурс также подали в дом ветеранов и другие организации, которые оставили заявку, все осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пуск тепла в областном центре стартовал 29 сентября. В первую очередь согрелись батареи в 11 дошкольных учреждениях, 12 школах и 12 объектах здравоохранения. В жилых домах отопление появится с 5 октября. Все будет зависеть от температуры воздуха.

«Этапы подготовки гидравлических испытаний мы завершили в полном объеме. По многоквартирным домам ведется документооборот, связанный с паспортизацией и выдачей паспортов готовности. До 8 октября, я думаю, во всех домах будет тепло», - отметил начальник управления ЖКХ города Александр Юлин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Новость века

Гость||

До 8 октября, я думаю, во всех домах будет тепло» 09.10.2020 +19, мдаааа

Гость||

Как людям можно нагло лезть в карман , на улице +22, это государство где есть законы? Паханат с тупым стадом

Гость||

02.10.2020 08:27|

Новость века

Для Пензы с красным мостом это праздник!

Гость||

Ждём отключения, начало прорывов теплосетей.

Гость||

Что ж за люди то. На улице жара, в квартирах жара- а им лишь бы денег содрать с народа. Спать совсем невозможно будет.

Гость||

Вчера,дали отопление на работе(у нас индивидуальное,два человека мерзлоты,теперь 20 человек задыхаюттся,с утра окна на распашку,после обеда и на улице жара приходиться включать кондиционер, вот и экономия.Они у себя,включили бы и попробовали поработать,каждые полчаса бегали бы на улицу за глотком воздуха

Имя: Гость
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