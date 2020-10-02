В Пензе потеплели батареи в 24 медучреждениях и школах

02.10.2020 | 08:03

В Пензе продолжается поэтапный пуск отопления в социальные учреждения. По состоянию на четверг, 1 октября, батареи потеплели в 24 школах, 35 детских садах, 24 медучреждениях, в том числе в 10 стационарах.

Ресурс также подали в дом ветеранов и другие организации, которые оставили заявку, все осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пуск тепла в областном центре стартовал 29 сентября. В первую очередь согрелись батареи в 11 дошкольных учреждениях, 12 школах и 12 объектах здравоохранения. В жилых домах отопление появится с 5 октября. Все будет зависеть от температуры воздуха.

«Этапы подготовки гидравлических испытаний мы завершили в полном объеме. По многоквартирным домам ведется документооборот, связанный с паспортизацией и выдачей паспортов готовности. До 8 октября, я думаю, во всех домах будет тепло», - отметил начальник управления ЖКХ города Александр Юлин.