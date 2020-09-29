Отопление в многоквартирных домах Пензы должны включить до 8 октября

29.09.2020 | 18:51

Тепло пошло пока только в некоторые социальные учреждения, но список с каждым часом будет расширяться.

«Запущено около 11 дошкольных учреждений, 12 социальных объектов, связанных со школьным общим образованием, и около 12 объектов, связанных со здравоохранением», - сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы Александр Юлин.

Постановление о начале отопительного сезона в Пензе было подписано в понедельник, 28 сентября. В филиале детского сада № 5 на улице Антонова в тот же день заметили, что батареи стали нагреваться.

«Подключение к теплу у нас произошло с 15:00 до 18:00. Сегодня мы пришли в детский сад, в саду тепло и комфортно. Дети в облегченной одежде, у нас все хорошо», - рассказала заведующая филиалом детского сада № 5 Лариса Миллер.

Воспитателям важно не допустить перегрева подопечных. Филиал детского сада № 5 относительно новый, потому радиаторы оборудованы регуляторами. Правда, судя по приоткрытым окнам, и традиционные методы контроля температуры практикуются.

«Прохладно не было, но ночью бывают заморозки, и помещение, когда приходишь, прохладное. Мы включаем отопление побольше, а потом уже в течение дня убавляем», - пояснила воспитатель филиала детского сада № 5 Виктория Левина.

Вслед за детскими садами, школами и больницами отопление получат и другие объекты.

«Этапы подготовки гидравлических испытаний мы завершили в полном объеме. По многоквартирным домам ведется документооборот, связанный с паспортизацией и выдачей паспортов готовности. До 8 октября, я думаю, во всех домах будет тепло», - отметил Александр Юлин.