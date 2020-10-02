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Общество

Пожилых пензенцев просят не посещать банки, МФЦ и магазины

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В пятницу, 2 октября, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Именно у таких людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам», - предупредили в РПН.

Людям из группы риска советуют реже посещать многолюдные места, стараться не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, максимально сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

С оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов и всего необходимого могут помочь родственники или волонтеры (дистанционно).

«Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью.

Часто мойте руки с мылом. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в ваш организм», - пояснили в управлении.

Также пензенцам следует запастись одноразовыми бумажными платочками, чтобы именно ими при кашле и чихании прикрывать рот и нос, а после сразу выбрасывать.

Везде с собой должны быть влажные салфетки для дезинфекции. Ими нужно протирать сумки, телефоны, книги и вообще все, что выносилось на улицу.

«Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например давлением), не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ваших близких есть люди, выезжавшие за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию», - обратились к населению специалисты Роспотребнадзора.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А храм? Храм посещать можно? Остается лишь уповать на помощь Божью...

Гость||

"Если...среди ваших близких есть люди, выезжавшие за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию»- а если таких людей среди ваших близких нет, то вам ничего не назначат- ни КТ, ни анализы. Сидите дома, пейте арбидол

Имя: Гость
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