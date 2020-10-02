Пензенцев призвали не верить слухам о платных парковках у больниц

02.10.2020 | 13:38

Житель Пензы Сергей Федотов считает, что у онкологического диспансера не хватает машино-мест, и предложил создать там многоуровневую парковку.

Со своей инициативой он обратился к губернатору Ивану Белозерцеву во время приема граждан в режиме видео-конференц-связи в пятницу, 2 октября.

«Дам поручение проработать вопрос об изучении потребности в организации дополнительных паковочных мест у лечебных учреждений. И в случае необходимости - подготовить проекты на создание автомобильных стоянок», - ответил глава региона.

Он подчеркнул, что дополнительное место для парковок можно найти всегда. Как, например, сделали это у областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Также губернатор опроверг слухи о платных парковках рядом с учреждениями здравоохранения, призвал горожан доверять только официальной информации», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.