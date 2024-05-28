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Общество

Юрист: мошенники инсценируют ДТП, бросая овощи

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Автомобильные мошенники инсценируют мелкое ДТП, а затем обвиняют водителя в том, что он оставил место происшествия, и вымогают деньги. Об этом «Известиям» рассказал юрист Илья Русяев.

«Типичный сценарий данной схемы выглядит следующим образом: автомобиль мошенников частично загораживает проезд, имитируя небольшое столкновение броском овоща или другого предмета в корпус транспортного средства потенциальной жертвы. Затем аферисты догоняют водителя и настаивают, что он совершил наезд и скрылся с места ДТП, за что полагается лишение водительских прав на 1,5 года», - объяснил он.

По словам адвоката, цель аферистов - запугать жертву и вынудить ее заплатить требуемую сумму наличными. При этом они могут для убедительности звонить в «страховую компанию», где якобы уже все известно, или угрожать связями в органах власти и судах.

Илья Русяев предупредил, что соглашаться на незаконные требования и уплату денег на месте ни в коем случае нельзя. Он посоветовал твердо требовать вызова сотрудников ГИБДД для оформления ДТП и выплаты страхового возмещения через официальные каналы.

Также он порекомендовал всегда использовать видеорегистратор и записывать любые конфликтные ситуации на дороге на смартфон. Видеодоказательства могут стать решающим фактором в разоблачении обманщиков.

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