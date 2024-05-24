Желание подростка покатать друзей на чужой машине закончилось бедой

24.05.2024 | 08:14

62-летний житель Лунинского района обнаружил, что гараж, куда он накануне загнал автомобиль, пуст. Мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне, уточнив, что ключи зажигания никому не давал.

Вскоре правоохранители выяснили, что машину взял несовершеннолетний сын сожительницы автовладельца. Парень признался, что ночью гулял с друзьями и решил покатать их.

«Воспользовавшись тем, что его родственники крепко спят, он взял ключи от транспортного средства, открыл гараж, сел в автомобиль, завел двигатель и уехал. По словам юноши, позже он передал управление своему знакомому, а сам пошел пешком», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Приятель подростка, севший за руль, не имел навыков вождения. В итоге машина съехала с дороги и вспыхнула. В ней, помимо неумелого водителя, находился еще и пассажир. Обоих госпитализировали, а автомобиль полностью сгорел.

Подросток-угонщик стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.