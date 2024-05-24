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Из жизни

В Бессоновском районе водители рвут шины на отсыпке дороги

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В Бессоновском районе дорогу приводят в порядок так, что на автомобилях рвутся шины. Об этом в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте» сообщила Ирина Р.

«До каких пор в Бакшеевке на выравнивание дороги будут сыпать всякую грязь?» - написала она.

В доказательство своих слов женщина предоставила кадры с дорогой, усыпанной крупными комьями породы и булыжниками. Машина вынуждена двигаться по обочине, чтобы избежать заезда на отсыпанную часть. Также виден грузовик, доставивший новую партию материала.

Ирине дали ответ в администрации Бессоновского района. В нем говорится, что дорогу отсыпают опокой (микрозернистая микропористая кремневая осадочная порода, которая, в отличие от глины, имеет высокую прочность и не размокает в воде. - Прим. ред.).

«Со временем все крупные камни рассыпятся, и дорожное полотно будет ровное», - утешили автомобилистку в органе местного самоуправления.

Такой ответ не устроил женщину.

«Ну да, проходили. Новая резина на автомобиле - в хлам. Счет вам привезу», - пригрозила она чиновникам.

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Источник — видео Ирины Рудневой
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