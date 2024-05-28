В Пензе на улице Революционной сгорела «Газель»

28.05.2024 | 09:30

Вечером в понедельник, 27 мая, в Пензе произошло возгорание автомобиля.

Пензенцы заметили густой черный дым в районе улицы Пушкина - его фото появилось в Сети.

Позже стало известно, что на Революционной загорелся автомобиль, принадлежащий местному жителю. По словам автора сообщения, машина давно не эксплуатировалась.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сигнал о возгорании ГАЗ-2705 поступил на пульт дежурного в 21:12.

«На тушение привлекалось 6 человек личного состава, 1 единица техники. Погибших, пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.