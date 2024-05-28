На трассе М-5 в колесе у водителя нашли экстази и кокаин

28.05.2024 | 09:52

Пензенские полицейские задержали 35-летнего жителя Смоленской области с крупной партией наркотиков. В его машине нашли экстази и кокаин.

Автомобиль с подозреваемым был остановлен на 608-м километре трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе. Во время обыска полицейские обнаружили в багажнике запасное колесо, а внутри него - сверток с веществом и полимерный пакет, в котором лежало около 3 000 таблеток.

«Изъятое было направлено на экспертизу, по ее результатам установлено, что вещества являются наркотическим средством кокаином массой около 500 граммов и экстази массой более килограмма», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Мужчина признался, что забрал наркотики из тайника в Подмосковье по указанию куратора, чтобы затем продать через закладки в Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он находится под стражей.