Жительница Пензы не оценила новое правило перехода ул. Чаадаева

26.05.2024 | 15:19

В Пензе на пересечении улиц Чаадаева и Буровой совместили пешеходную и транспортную фазу светофора. Нововведение оценили не все.

Так, в телеграм-канале управления ЖКХ города пензячка назвала новшество «безобразием». Она сняла на видео, как переходит дорогу по диагонали в этом месте, внимательно следя за тем, чтобы не попасть под колеса автомобиля.

«Для чего сделали такой порядок сигналов? Тут куча детей ходят в школу! Поясняю: здесь существует 2 сигнала подряд, соответственно, красный и зеленый. На красный стоят машины по Чаадаева, а на зеленый выезжают ВСЕ остальные (с двух сторон) и выходят пешеходы! Раньше всегда пешеходы шли спокойно отдельно, затем выезжали боковые. Теперь все вперемешку, кто куда поворачивает, кто налево, кто направо, среди них идут пешеходы, в том числе школьники!» - высказалась женщина.

Представитель управления отреагировал на обращение.

«При введении совмещенной фазы будет разрешено одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый и левый повороты. Как и прежде, приоритет останется за пешеходами. В настоящее время на перекрестках города пешеходные и транспортные потоки разделены по времени. В результате такого подхода пешеходы и водители длительное время находятся в ожидании того, чтобы пересечь перекресток. Данное решение ввелось в целях сокращения числа нарушений правил дорожного движения, аварийных ситуаций и повышения комфортного передвижения по городу», - объяснил он пензячке.

Кроме того, представитель напомнил ей о том, что переход проезжей части по диагонали, если нет соответствующей разметки зебры, считается нарушением правил дорожного движения.