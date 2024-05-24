Соцсети: В Арбекове дети устроили пожар у бывшего отделения банка

24.05.2024 | 19:55

В Пензе около бывшего отделения банка на проспекте Строителей, 150Б, сгорел грузовой автомобиль. Местные обвиняют в случившемся детей.

Пензенцы поделились кадрами в Сети. На одних видно, как полыхает грузовик, припаркованный у здания, и работают пожарные, на других запечатлена уже выгоревшая кабина.

По словам очевидцев, пожар устроили несовершеннолетние: якобы они подожгли старую мебель, а огонь перекинулся на авто.

Также в Сети появилось видео, записанное детьми на фоне потушенного транспорта. Они смеются и машут руками. Слышен веселый голос ребенка: «Сегодня мы горим!»

Пензенцев, посмотревших ролики, возмутило такое поведение. «Какие дети «молодцы», «Что творится», «Это капец на самом деле», - написали они.

Источник фото № 1 - чат Октябрьского района в Telegram.