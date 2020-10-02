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Общество

Число заразившихся коронавирусом жителей области превысило 11 000

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В пятницу, 2 октября, в Пензенской области COVID-19 подтвердился еще у 98 жителей. Соответствующие данные появились на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом за все время с начала распространения опасной инфекции ее выявили у 11 078 человек.

Накануне зарегистрировали 97 новых заболевших. Более 2/3 случаев (66) выявили в Пензе, 14 - в Заречном, по 3 - в Пензенском, Иссинском, Мокшанском и Бессоновском районах, по 2 - в Лунинском и Нижнеломовском, 1 - в Земетчинском.

Среди заразившихся - дети 11 (двое) и 14 лет. Общее число инфицированных несовершеннолетних в области стало равняться 616.

1 октября стало известно, что скончались двое мужчин, 48 и 70 лет. Пациенты страдали сопутствующими заболеваниями. Причиной смерти стал коронавирус, осложнившийся двусторонней субтотальной пневмонией.

Общее число выздоровевших - 9 038.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отпустите детей на каникулы, хотя бы пик переждать...

Гость||

Так если тестов не делают,так и будет брехня до 100?

Берегите себя и своих близких!

Гость||

Тесты делают ток за 65+ и совсем тяжело больным... Так кто больше в городе рассеивает заразу сами жители или тот кто это приказал делать???

Гость||

Вот кто тот идиот, который дает указание каждый день рисовать одинаковые цифры??? Все же все понимают!!Зачеееем??? Вы боитесь, что если больше 100 будет, придется закрывать всех по домам? А если вспышка ковида перейдет винеконтролируемый обвал? Где вы коек столько тогда найдете?? Закройте учебные заведения хотя бы, лицемеры.

Гость||

На руках был тест на Ковид, положительный, делал сам за свой счёт. Врач ставит другой диагноз, ОРВИ, ссылаясь на приказы.Вот и всё, что надо знать об этой " статистике"

Гость||

Вообще это преступление

Имя: Гость
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