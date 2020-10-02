Число заразившихся коронавирусом жителей области превысило 11 000

02.10.2020 | 10:52

В пятницу, 2 октября, в Пензенской области COVID-19 подтвердился еще у 98 жителей. Соответствующие данные появились на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом за все время с начала распространения опасной инфекции ее выявили у 11 078 человек.

Накануне зарегистрировали 97 новых заболевших. Более 2/3 случаев (66) выявили в Пензе, 14 - в Заречном, по 3 - в Пензенском, Иссинском, Мокшанском и Бессоновском районах, по 2 - в Лунинском и Нижнеломовском, 1 - в Земетчинском.

Среди заразившихся - дети 11 (двое) и 14 лет. Общее число инфицированных несовершеннолетних в области стало равняться 616.

1 октября стало известно, что скончались двое мужчин, 48 и 70 лет. Пациенты страдали сопутствующими заболеваниями. Причиной смерти стал коронавирус, осложнившийся двусторонней субтотальной пневмонией.

Общее число выздоровевших - 9 038.