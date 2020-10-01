В Иссинском районе торопливый коммунальщик лишил сельчан воды

01.10.2020 | 15:21

Жители села Украинцево Иссинского района три сентябрьских дня - 5, 6 и 7-го числа - были лишены воды, подаваемой из водокачки.

Отчаявшиеся сельчане обратились в прокуратуру, которая проверила работу МУП «Каменно-Бродское ЖКХ».

«Причиной приостановления холодного водоснабжения явились перебои в работе водонапорной башни. Чтобы вода подавалась в необходимом количестве, насос должен был быть включен определенное время. Однако работник предприятия не обеспечивал необходимую продолжительность его работы», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Директору МУПа внесено представление, после чего в домах сельчан сразу появилась вода. Кроме того, на руководителя предприятия открыто административное дело по факту нарушения режима обеспечения населения коммунальными услугами.