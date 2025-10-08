В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» обвинили в получении взяток

08.10.2025 | 19:08

Жителя Пензы, сотрудника ОАО «РЖД», обвинили в получении взяток. Мужчина работал начальником подразделения Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.

Как установило следствие, взятки, общая сумма которых превысила 30 000 рублей, он получал от представителей коммерческих организаций в 2024-2025 годах.

Вознаграждение полагалось за аттестацию работников, осуществляющих размещение и крепление грузов в железнодорожном составе, без фактической проверки знания ими нормативно-правовых документов, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Нарушителя выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Расследованием занималось Центральное МСУТ СКР.

«В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном УФСБ.