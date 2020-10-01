Статистики отметили тенденцию старения населения области

01.10.2020 | 13:41

В четверг, 1 октября, отмечается День пожилых людей. Пензастат обнародовал к этой дате статистику о доли населения области старше 60 лет.

Специалисты отметили, что в регионе отмечается устойчивая тенденция старения жителей. Доля пензенцев пожилого возраста на 1 января 2020 года достигла 26,6%.

С 2011 по 2019 год процент жителей области в возрасте 65 лет и старше увеличился с 15,0 до 18,8.

«Это в 2,7 раза превышает установленный ООН критерий (7,0%) «демографически старого населения», - пояснила начальник отдела статистики и здравоохранения области Анна Барышева.

Стареет население не только Пензенской области, но и всей России. Статистики отметили, что доля пожилых людей в общей численности россиян на 1 января 2020 года составила 15,5% (12,8% - на 1 января 2012-го).