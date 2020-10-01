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Общество

Статистики отметили тенденцию старения населения области

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В четверг, 1 октября, отмечается День пожилых людей. Пензастат обнародовал к этой дате статистику о доли населения области старше 60 лет.

Специалисты отметили, что в регионе отмечается устойчивая тенденция старения жителей. Доля пензенцев пожилого возраста на 1 января 2020 года достигла 26,6%.

С 2011 по 2019 год процент жителей области в возрасте 65 лет и старше увеличился с 15,0 до 18,8.

«Это в 2,7 раза превышает установленный ООН критерий (7,0%) «демографически старого населения», - пояснила начальник отдела статистики и здравоохранения области Анна Барышева.

Стареет население не только Пензенской области, но и всей России. Статистики отметили, что доля пожилых людей в общей численности россиян на 1 января 2020 года составила 15,5% (12,8% - на 1 января 2012-го).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Население не только стареет, оно еще дохнет...

Гость||

«Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 2011 по 2019 год процент жителей области в возрасте 65 лет и старше увеличился с 15,0 до 18,8.

«Это в 2,7 раза превышает установленный ООН критерий (7,0%) «демографически старого населения», - пояснила начальник отдела статистики и здравоохранения области Анна Барышева.

Ну что, приступаем к сокращению? И если чо, эт ни разу не геноцид, эт все ООН, будь она неладна...

Гость||

Гость писал(a):

«Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
есть четвертый вид - пензенская статистика, самая циничная и наглая. Как будто и без них непонятно что область стареет. Непонятно только для кого новостройки строят и кто туда заселяется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты отметили, что в регионе отмечается устойчивая тенденция старения жителей. Доля пензенцев пожилого возраста на 1 января 2020 года достигла 26,6%.
Уж не хотите ли вы сказать, что Пензенская молодежь улучшает статистику в других городах?

Гость||

Гость писал(a):

Непонятно только для кого новостройки строят и кто туда заселяется.
иностранные граждане из стран бывших СНГ

Гость||

Гость писал(a):

иностранные граждане из стран бывших СНГ
Китай спонсирует создание агломераций?

Гость||

Гость писал(a):

Непонятно только для кого новостройки строят и кто туда заселяется.
В основном жители окрестных сёл/деревень/областных городов, квартиру сдают, сами работают в Москве разные есть схемы.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Непонятно только для кого новостройки строят и кто туда заселяется.
В основном жители окрестных сёл/деревень/областных городов, квартиру сдают, сами работают в Москве разные есть схемы.
схемы то может и разные а где людей столько взять чтобы все дома заселить?

Гость||

Гость писал(a):

схемы то может и разные а где людей столько взять чтобы все дома заселить
Не обязательно жить в квартирах их можно сдавать (по часам опять таки), гостиничный бизнес и т.п.

Гость||

Квартиры как способ сохранения денежных средств. В нашей стране пожалуй только недвижимость и является единственным, относительно надежным, вложением. И недорогим. 1-1.5 млн за однушку, и деньги вроде как вложены. При необходимости можно выставить за те же деньги на продажу.

Гость||

Да что вы говорите, какая новось! С чего бы это вдруг?!? Наверное опять наследие войны и треклятых девяностых.

Имя: Гость
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