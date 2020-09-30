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Не забудь!

1 октября - Международный день пожилых людей

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Самое время поздравить ваших бабушек и дедушек, а может быть и родителей, если они уже достигли того возраста, который называют серебряным. Ведь сегодня, 1 октября, во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

Не забудьте: слово «пожилой» означает человека зрелого возраста с богатым жизненным опытом. Попросите стариков рассказать об их прошлом, и вы поймете, как за несколько десятилетий изменилось все вокруг.

Также 1 октября известно как Международный день музыки. Праздник отмечается с 1975 года. В разных странах организуются концерты с участием лучших артистов и коллективов, звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

1 октября своим днем считают вегетарианцы. Всемирный день вегетарианства отмечают с 1977 года, праздник призван привлечь внимание широкой общественности к этому образу жизни. Для многих сторонников отказа от животной пищи он станет поводом встретиться и пообщаться, рассказать другим людям о радостях жизни без мяса.

В Австрии сегодня отмечается День кофе. Предлагаем присоединиться и отметить праздник чашечкой кофе по-венски (со взбитыми сливками) и кусочком торта «Захер» (еще один символ Вены).

А в Японии в этот день чтут свой национальный напиток - саке.

В истории 1 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1869 году в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой, в 1879-м в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция, а в 1949-м была провозглашена Китайская Народная Республика.

1 октября в народном календаре - Арина Шиповница. Именно после дня Арины (Ирины) было принято собирать и сушить шиповник, тогда он сохранял свои полезные качества.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья.

1 октября родились российский император Павел I, американский самолетостроитель Уильям Боинг, советский поэт, переводчик Лев Гумилев, 39-й президент США Джеймс Картер, народные артисты СССР и России Олег Ефремов, Нина Усатова и Чулпан Хаматова.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает, что этот день станет счастливым, и советует не упускать шанса и приступить к реализации давно планируемого. Все усилия увенчаются в итоге успехом. Сегодня лучше придерживаться сухой диеты, пить поменьше жидкости, чтобы не столкнуться впоследствии со сбоями в работе организма. День не подходит для отдыха и бездействия, лучше всего полностью погрузиться в работу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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