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Общество

Пензенские школьники подготовили открытки ко Дню пожилых людей

Печать

Ученики младших классов лицея № 29 отправят открытки пенсионерам, живущим поблизости. Акция приурочена к Международному дню пожилых людей - он отмечается 1 октября. Школьники вместе с педагогами придумали, как в условиях пандемии, когда многие люди старше 65 лет остаются дома, поздравить их.

«Дети нарисовали рисунки, на основе которых мы потом сделали открытки. Ребята их подписывают, и мы отправляем», - рассказала педагог-организатор лицея № 29 Юргения Криумс.

Из всех рисунков младшеклассников отобрали 10 самых лучших, их и распечатали.

Кроме стихотворного поздравления, пожилые люди внутри увидят и рукописные - от конкретного школьника. На это учителя дали 10 минут урока. Кто-то сразу начал выводить буквы, кто-то сначала обдумал, что пожелать. Не каждый день обращаешься к человеку, которого не знаешь, но кому очень хочешь сделать приятно.

«Я пожелала, чтобы старенькие люди жили счастливо, чтобы у них было много здоровья», - пояснила ученица лицея № 29 Яна Никанорова.

Тема рисунков была оговорена как «День пожилого человека», но фантазию школьников никто не ограничивал. Потому на некоторых белых листах проявились мечты российских пенсионеров. К примеру, Михаил Котельников свое творение назвал «Красный кабриолет для дедушки» - эффектно, не поспоришь.

«1 октября - День пожилого человека, это замечательный праздник наших бабушек и дедушек. Вы для нас пример и крепкая опора. В этот день мы хотим сказать вам особое спасибо за мудрость, любовь и заботу», - произнес мальчик.

Акция проходит впервые, но в лицее № 29 надеются, что она станет ежегодной.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Молодцы ребята и учителя ! Пожилым сейчас труднее всего .

Имя: Гость
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