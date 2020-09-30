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Общество

Названо суточное число зараженных коронавирусом жителей области

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В среду, 30 сентября, в Пензенской области официально зарегистрировали еще 95 случаев заражения COVID-19. Такие данные опубликовал сайт стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших за все время пандемии достигло 10 883.

Накануне сообщалось о 92 инфицированных. Тогда среди новых пациентов оказалось восемь несовершеннолетних в возрасте 1 года (2 ребенка), 3 лет (2 ребенка), 12, 13, 16 и 17 лет.

Более половины случаев - 50 - выявили в Пензе, 28 - в Заречном, 10 - в Пензенском районе, 3 - в Бессоновском и 1 - в Лунинском.

В тот день из больниц выписали 85 человек, перенесших коронавирус. В общей сложности насчитывается 8 885 выздоровевших.

Также 29-го числа стало известно о смерти двух пациенток - женщин 1952 и 1960 года рождения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

да не верим мы в эту "статистику"

Гость||

Да срать на тебя и твоё неверие

Гость||

30 октября или 30 сентября?

Гость||

Не оттуда списали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

среду, 30 октября,
А мы из будущего....

Гость||

Быдлоинформ так заврались, что уже даты перепутали. Им статистику на месяц расписывают, вот и ошиблись с датой)))

Гость||

Да им до конца года список дали, а они не ту страницу открыли.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 30 октября
penzainform.ru писал(a):
В среду, 30 октября
penzainform.ru писал(a):
В среду, 30 октября
30 октября - это пятница, не?

Гость||

После трех повторов обязана быть среда

Гость||

Гость писал(a):

Да им до конца года список дали, а они не ту страницу открыли.
Завравшиеся фейколяпы!!!

Гость||

До 30 октября ещё дожить надо,или уже авансом проставили?

Гость||

Гость писал(a):

До 30 октября ещё дожить надо,или уже авансом проставили?
Эт ты еще на выборы не ходил. Там тоже уже всё рассчитано и подсчитано до проведения...

Гость||

Гость писал(a):

Да срать на тебя
Насрёшь в среду, 30 октября)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 30 октября
penzainform.ru писал(a):
В среду, 30 октября
Следующая среда, 30 октября будет в 2024 году.

Гость||

У ПИ очередной фейк. Про 2024 год пишут.

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Имя: Гость
Комментарий:

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