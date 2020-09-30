Названо суточное число зараженных коронавирусом жителей области

30.09.2020 | 10:31

В среду, 30 сентября, в Пензенской области официально зарегистрировали еще 95 случаев заражения COVID-19. Такие данные опубликовал сайт стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших за все время пандемии достигло 10 883.

Накануне сообщалось о 92 инфицированных. Тогда среди новых пациентов оказалось восемь несовершеннолетних в возрасте 1 года (2 ребенка), 3 лет (2 ребенка), 12, 13, 16 и 17 лет.

Более половины случаев - 50 - выявили в Пензе, 28 - в Заречном, 10 - в Пензенском районе, 3 - в Бессоновском и 1 - в Лунинском.

В тот день из больниц выписали 85 человек, перенесших коронавирус. В общей сложности насчитывается 8 885 выздоровевших.

Также 29-го числа стало известно о смерти двух пациенток - женщин 1952 и 1960 года рождения.