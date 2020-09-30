«Билайн» ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE

30.09.2020 | 09:29

Для увеличения покрытия сети 4G (LTE) в Пензенской области компания «Билайн» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков, инженерных сооружений и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи. В результате абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, за городом и в дороге, а арендодатели - долгосрочное и стабильное партнерство.

«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной.

Например, за площадку на крыше, которую можно сдать в аренду только операторам связи, могут просить больше, чем за аналогичную торговую площадь внутри торгово-развлекательных центров. В совокупности такая необоснованно дорогая аренда складывается в большую статью расходов, которые мы могли бы направить на ускорение развития сети.

Исследование Telecom Daily в 2020 году показало, что 85% ретейлеров прогнозируют закрытие салонов мобильной техники, поскольку арендодатели несогласны сокращать арендные платежи. В случае с базовыми станциями мы будем использовать альтернативные площадки, и просим всех заинтересованных владельцев недвижимости писать нам», - объяснил ситуацию руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры компании «Билайн» Юрий Борисов.

Для рассмотрения объектов недвижимости с целью размещения оборудования связи «Билайна» собственник может обратиться в отдел аренды в рабочие дни по телефонам +7-960-320-45-45 или в любое время отправить заявку на электронный адрес ochuguev@pnz.beeline.ru.

Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители могут быть уверены в безопасности оборудования. Перед началом эксплуатации базовой станции уполномоченные органы проводят замеры электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, что гарантирует соблюдение норм, предусмотренных законом.

Клиенты все больше используют мобильный интернет, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За прошлый год интернет-трафик в сети четвертого поколения в Пензенской области вырос почти в два раза, при этом уже 80% трафика приходится на сеть LTE.

Чтобы инфраструктура «Билайна» была готова к новому увеличению пользовательской активности и лавинообразному росту интернет-трафика, оператор ведет планомерную работу по запуску новых базовых станций, для которых регулярно осуществляет поиск новых площадок с целью дальнейшего размещения оборудования. Сейчас оператор намерен продолжить работу по точечному увеличению покрытия LTE-сети. Технические специалисты «Билайна» постоянно мониторят уровень загруженности сетевой инфраструктуры, уделяя большое внимание анализу потребностей клиентов и обратной связи от абонентов.