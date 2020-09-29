Вадим Супиков принял обращения граждан по телефону

В понедельник, 28 сентября, руководитель фракции «Единая Россиия» в региональном Заксобре Вадим Супиков провел дистанционный прием граждан.
Избиратели смогли обратиться к депутату в региональной общественной приемной председателя ВПП «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Вадим Супиков принял 14 человек. В числе приоритетных вопросов оказались опиловка аварийных деревьев, мелкоямочный ремонт дорог в частном секторе, благоустройство придомовой территории для организации автостоянки, проведение субботника с посадкой саженцев.
Решение всех вопросов взято на личный контроль.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.