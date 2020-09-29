В пензенских аптеках появился препарат от коронавируса

Российский препарат от коронавируса просто так, на всякий случай, приобрести не удастся - он отпускается строго по рецепту врача, да и поискать по городу придется. Но в наличии в пензенских аптеках он уже есть.
Пока в Сурский край пришел только «Арепливир». Лекарство в продажу в стране поступило около 10 дней назад. Минздрав одобрил его применение еще в конце июня, но ранее им обеспечивали пациентов стационаров. Теперь рекомендуют лечиться и дома.
«Действующее вещество его давно известно (фавипиравир), он прошел подробные испытания на предмет лечения коронавируса - именно COVID-19», - сообщила представитель аптечной сети Тамара Павлушина.
В скором времени в пензенские аптеки должен поступить еще один препарат от коронавируса.
В интернете пользователи бурно обсуждают эти лекарства, по большей части относясь к ним настороженно. Мнения медиков различны - от скептических до восторженных.
Делают «Арепливир» в Саранске. Список возможных побочных действий выглядит длинным.
«Беременность и период грудного вскармливания; препарат нельзя детям до 18 лет; при индивидуальной непереносимости нельзя его применять», - рассказала Тамара Павлушина.
Доступным лекарство не назовешь: оно стоит 12 320 рублей, для прохождения курса нужно приобрести две упаковки. Тем не менее в аптеке заверили, что пензенцы уже приходили с рецептами и препарат покупали.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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