В пензенских аптеках появился препарат от коронавируса

29.09.2020 | 19:11

Российский препарат от коронавируса просто так, на всякий случай, приобрести не удастся - он отпускается строго по рецепту врача, да и поискать по городу придется. Но в наличии в пензенских аптеках он уже есть.

Пока в Сурский край пришел только «Арепливир». Лекарство в продажу в стране поступило около 10 дней назад. Минздрав одобрил его применение еще в конце июня, но ранее им обеспечивали пациентов стационаров. Теперь рекомендуют лечиться и дома.

«Действующее вещество его давно известно (фавипиравир), он прошел подробные испытания на предмет лечения коронавируса - именно COVID-19», - сообщила представитель аптечной сети Тамара Павлушина.

В скором времени в пензенские аптеки должен поступить еще один препарат от коронавируса.

В интернете пользователи бурно обсуждают эти лекарства, по большей части относясь к ним настороженно. Мнения медиков различны - от скептических до восторженных.

Делают «Арепливир» в Саранске. Список возможных побочных действий выглядит длинным.

«Беременность и период грудного вскармливания; препарат нельзя детям до 18 лет; при индивидуальной непереносимости нельзя его применять», - рассказала Тамара Павлушина.

Доступным лекарство не назовешь: оно стоит 12 320 рублей, для прохождения курса нужно приобрести две упаковки. Тем не менее в аптеке заверили, что пензенцы уже приходили с рецептами и препарат покупали.