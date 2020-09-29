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Общество

В пензенских аптеках появился препарат от коронавируса

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Российский препарат от коронавируса просто так, на всякий случай, приобрести не удастся - он отпускается строго по рецепту врача, да и поискать по городу придется. Но в наличии в пензенских аптеках он уже есть.

Пока в Сурский край пришел только «Арепливир». Лекарство в продажу в стране поступило около 10 дней назад. Минздрав одобрил его применение еще в конце июня, но ранее им обеспечивали пациентов стационаров. Теперь рекомендуют лечиться и дома.

«Действующее вещество его давно известно (фавипиравир), он прошел подробные испытания на предмет лечения коронавируса - именно COVID-19», - сообщила представитель аптечной сети Тамара Павлушина.

В скором времени в пензенские аптеки должен поступить еще один препарат от коронавируса.

В интернете пользователи бурно обсуждают эти лекарства, по большей части относясь к ним настороженно. Мнения медиков различны - от скептических до восторженных.

Делают «Арепливир» в Саранске. Список возможных побочных действий выглядит длинным.

«Беременность и период грудного вскармливания; препарат нельзя детям до 18 лет; при индивидуальной непереносимости нельзя его применять», - рассказала Тамара Павлушина.

Доступным лекарство не назовешь: оно стоит 12 320 рублей, для прохождения курса нужно приобрести две упаковки. Тем не менее в аптеке заверили, что пензенцы уже приходили с рецептами и препарат покупали.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Скрепно

Гость||

А по карте "Забота" есть скидка?

Гость||

Давай бычье покупайте аскорбин!

Гость||

При средней зарплате 50 тыс, да при наших роскошных пенсиях, ничего не стоит оплатить курс лечения в размере 25 тыс.руб!

Гость||

А новый храмик за 12 миллиардов бюджетных рублей разве не помогает?

А зачем строили?

Гость||

Да... А теперь терапевты будут выписывать его, на всякий случай, пока 2 недели анализы ждёшь...

Гость||

Гость писал(a):

Давай бычье покупайте аскорбин!
зачем так грубо о себе?

Гость||

Гость писал(a):

А по карте "Забота" есть скидка?
Нет, но можно купить в ипотеку

Гость||

Так рекламировали кредит на лекарства...

Гость||

У нас в Лунине на корону проверяли методом соскоба.

Гость||

Не верю что не продадут без рецепта, «нормальные» аптеки ещё как продадут

Гость||

Гость писал(a):

У нас в Лунине на корону проверяли методом соскоба.
А у нас в Чикаге берут анализ мочи

Гость||

Иван Козлов — вице-президент российского научного общества иммунологов, заведующий кафедрой фармакологии РНИМУ им. Пирогова:"У нас пока вообще нет препарата от коронавируса, потому что у фавипиравира нет стопроцентной доказательной базы. Он выпущен на рынок с ускоренной регистрацией с обязательствами на продолжение клинических исследований. Через какое-то время должны предъявить результаты того, что у них получилось. Препаратов на основе фавипиравира на рынке достаточно много. Их не было вообще, потому что препарат стартово разрабатывался в Штатах, но потом американцы не стали его регистрировать. Зато зарегистрировали японцы, да и то в качестве резервного средства. Оно лежало на складе на всякий случай. После того, как появилась история c COVID-19, его попробовали. Порядка 20 стран попыталось и продолжает пытаться с фавипиравиром что-то делать".

Гость||

Если верить WIKIPEDIA, то основу этого препарата изобрели в Японии уже давно. Его эффективность не доказана нигде в мире. И только в России его используют для лечения короны, точнее не для лечения а для сдирания денег с доверчивого населения.

Гость||

На али-эксперессе оно стоит 124 рубля на наши деньги.

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Имя: Гость
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