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Общество

В зареченских детсадах из-за коронавируса закрыли шесть групп

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В понедельник, 28 сентября, стало известно, сколько групп и классов в Заречном закрыто на карантин по коронавирусу.

Как доложила начальник департамента образования Елена Аникина на еженедельной планерке в администрации города, в настоящий момент распущены 6 групп в детских садах и 2 класса.

На 27 сентября в закрытом городе выявили 942 случая коронавирусной инфекции. Амбулаторную помощь получают 208 зареченцев, в стационаре находятся 28, в медучреждениях Пензы - 2, сообщил в соцсетях глава города Олег Климанов.

В Пензенской области на 27-е число на карантин по COVID-19 закрыли 2 школы: в Бекове и Малой Сердобе. В регионе на дистанционное обучение из-за выявления заразившегося перешли ученики 20 классов образовательных учреждений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Давно пора ворота заваривать! Куда губернатор смотрит.

Имя: Гость
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