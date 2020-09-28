В зареченских детсадах из-за коронавируса закрыли шесть групп

28.09.2020 | 13:43

В понедельник, 28 сентября, стало известно, сколько групп и классов в Заречном закрыто на карантин по коронавирусу.

Как доложила начальник департамента образования Елена Аникина на еженедельной планерке в администрации города, в настоящий момент распущены 6 групп в детских садах и 2 класса.

На 27 сентября в закрытом городе выявили 942 случая коронавирусной инфекции. Амбулаторную помощь получают 208 зареченцев, в стационаре находятся 28, в медучреждениях Пензы - 2, сообщил в соцсетях глава города Олег Климанов.

В Пензенской области на 27-е число на карантин по COVID-19 закрыли 2 школы: в Бекове и Малой Сердобе. В регионе на дистанционное обучение из-за выявления заразившегося перешли ученики 20 классов образовательных учреждений.