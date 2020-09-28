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Общество

В Пензе в сентябре почти на 7 500 детей от 3 до 7 лет перечислили деньги

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В Пензе в сентябре выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет получили 7 419 человек. Об этом в понедельник, 28-го числа, сообщила пресс-служба городской администрации.

В общей сложности в первый месяц осени получателям направили 124 млн 500 тысяч рублей.

«Денежные средства предоставляются семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением мер поддержки. Выплата составляет 4 908,5 рублей», - уточнили в пресс-службе.

С января по сентябрь семьям этой категории, проживающим в областном центре, перечислили 368 млн 200 тысяч рублей.

Ранее министру труда, демографии и соцзащиты населения Алексею Качану приходилось разъяснять причину задержки выплат на детей от 3 до 7 лет.

Кроме того, эта мера соцподдержки - частый вопрос, с которым родители обращаются к уполномоченному по защите прав детей в Пензенской области Елене Столяровой. Матери жалуются на то, что нарушаются сроки рассмотрения заявлений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы уж половина пропили.

Гость||

А мы проели. Вчера во время обеда.

Имя: Гость
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