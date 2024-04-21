С начала года в Пензенской области родились Амаль, Весения и Малика

21.04.2024 | 14:39

В первом квартале 2024 года в регионе родились 78 Иванов и 70 Ев. Имена, оказавшиеся самыми популярными у родителей, назвали в Министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.

«В тройку самых востребованных мужских также вошли Александр и Артем. Лидирующие позиции среди женских заняли София и Виктория», - рассказали специалисты.

Редкими и необычными именами для мальчиков стали Амаль, Леонид, Прохор и Ростислав, а для девочек Весения, Руслана, Элла и Малика.

Всего за три месяца в Пензенской области зарегистрировали 1 974 новорожденных.

«Первый ребенок появился в 871 семье, второй - у 621 семьи, третий и последующий - в 482 семьях. Большинство родителей - в возрасте от 25 до 35 лет», - сообщили в министерстве.

В 2023 году имя Артем также было самым популярным - так родители назвали 410 детей. 412 девочек зарегистрировали Софиями.