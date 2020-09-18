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Общество

Пензенцам рассказали, когда они получат пособия на детей от 3 до 7 лет

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В Пензенской области родители детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющие право на новые ежемесячные выплаты, получат их до среды, 23 сентября. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан в своем аккаунте в соцсети Instagram.

«Сегодня в Пензенскую область поступили денежные средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках заключенного допсоглашения с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», - написал Качан в пятницу, 18 сентября.

Деньги направят в финансовые органы районов и городских округов, после чего они поступят на банковские счета получателей.

В соответствии с распоряжением, которое подписал в начале сентября председатель федерального правительства Михаил Мишустин, Пензенской области было направлено 415 млн 365 тыс. 100 руб.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи с низкими доходами. Ее размер составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Для пензенцев это почти 5 тыс. руб.

Ранее Алексею Качану уже приходилось разъяснять причину задержки выплат на детей от 3 до 7 лет. Эта мера соцподдержки - частый вопрос, с которым родители обращаются к уполномоченному по защите прав детей в Пензенской области Елене Столяровой. Матери жалуются на то, что нарушаются сроки рассмотрения заявлений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Когда рак на горе свистнет.

Гость||

Пускай на колени встанут перед властью и получат, рабы очень нужны нашим господам. Пускай с детства привыкают попрошайками жить и умирать не дожив до пенсии.

Гость||

Когда до быдла дойдет что семью планировать надо, а не пачками детей штамповать? К тому же они не только себе жизнь обламывают на и нормальным людям. Рожайте дебилы государство позаботиться о ваших детях , или думайте когда и скольких вы сможете поставить на ноги и сделать из них достойных граждан.

Гость||

Давайте опять про отопление в сентябре будем тему обсуждать тут...

Гость||

За чей счет банкет? Опять из ПФР возьмут?

Гость||

Шел 21 год стабильности под руководством великого геостратега...

Гость||

А как же жили без этих пособий?

Гость||

Эти люди не попрошайки. Они ничего не просят. Если государство решило поддержать такие семьи, то они и спрашивают, когда они смогут получить. Эти пособия. Не надо никого обзывать и унижать. Каждый может оказаться в трудной ситуации.

Гость||

Гость писал(a):

К тому же они не только себе жизнь обламывают на и нормальным людям
Это ты-то нормальный чтоль? Ты ж импотент, поэтому на всех новостях и кричишь громче всех, что детей рожать не надо, они тебе мешают жить!

Гость||

Семью надо планировать с опорой на себя, а не на возможные пособия. Дети вырастут, как родители, только рассчитывая на пособия, а не на себя. Родители не работали и дети на работу не пойдут. Закон природы.

Гость||

Получат пособия и отправятся новый телефон покупать.

Гость||

Если приняли решение выплачивать эти пособия,будьте добры выплачивать вовремя,а что нет средств это не оправдание.

Гость||

А отопление в августе так и не включили, давайте в сентябре...

Гость||

Гость писал(a):

Эти люди не попрошайки. Они ничего не просят. Если государство решило поддержать такие семьи, то они и спрашивают, когда они смогут получить. Эти пособия. Не надо никого обзывать и унижать. Каждый может оказаться в трудной ситуации.
Для особо одаренных-эти пасобия, равно как и другие-берутся не из печатного станка, а за счет других людей, которым ничего государство невыплатило....Тобишь большинству ничего недали, а дали только тем, у кого есть дети малолетние....а за чей счет банкет?-за общий....будут расплачиваться и те, кому дали и те, кому нет...На днях бездарь Силуанов обьявил о повышении акциза на сиги с 01.01.2021-пачка повысится на 20%....этот а лень прямым текстом сказал-изза бреши в бюджете изза выплат в ковид 19 мы вынуждены это сделать....-вот пример, как лезут в наш карман...и это только начало..но, невугоду антоше на безакцизки перейдет, которые почти в 2 раза дешевле

Гость||

берите ношу по себе что бы не падать при ходьбе

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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