Пензенцам рассказали, когда они получат пособия на детей от 3 до 7 лет

18.09.2020 | 21:01

В Пензенской области родители детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющие право на новые ежемесячные выплаты, получат их до среды, 23 сентября. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан в своем аккаунте в соцсети Instagram.

«Сегодня в Пензенскую область поступили денежные средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках заключенного допсоглашения с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», - написал Качан в пятницу, 18 сентября.

Деньги направят в финансовые органы районов и городских округов, после чего они поступят на банковские счета получателей.

В соответствии с распоряжением, которое подписал в начале сентября председатель федерального правительства Михаил Мишустин, Пензенской области было направлено 415 млн 365 тыс. 100 руб.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи с низкими доходами. Ее размер составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Для пензенцев это почти 5 тыс. руб.

Ранее Алексею Качану уже приходилось разъяснять причину задержки выплат на детей от 3 до 7 лет. Эта мера соцподдержки - частый вопрос, с которым родители обращаются к уполномоченному по защите прав детей в Пензенской области Елене Столяровой. Матери жалуются на то, что нарушаются сроки рассмотрения заявлений.