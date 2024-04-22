На ул. Литвинова в Пензе ребенок выпал из окна на третьем этаже

22.04.2024 | 15:22

В понедельник, 22 апреля, на улице Литвинова в Пензе случилось ЧП: из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал ребенок.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», пятилетний мальчик с травмами, в том числе черепно-мозговой, сейчас находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

18 апреля в селе Ермоловка Пензенского района годовалый мальчик упал с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент происшествия мать малыша находилась в квартире.

31 марта на проспекте Строителей в Пензе несчастный случай произошел с четырехлетним ребенком, который выпал из окна на 7-м этаже. Его доставили в реанимацию. Взрослые также были дома, но в какой-то момент отвлеклись.

«Уважаемые родители, будьте бдительны! Если у вас в квартире маленькие дети, закрывайте окна, даже если отлучаетесь на секунду!» - обратилась к жителям региона уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.

По ее мнению, необходимо вывести на новый уровень профилактическую работу с населением в этом направлении.