На ул. Литвинова в Пензе ребенок выпал из окна на третьем этаже

В понедельник, 22 апреля, на улице Литвинова в Пензе случилось ЧП: из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал ребенок.
По данным сетевого издания «ПензаИнформ», пятилетний мальчик с травмами, в том числе черепно-мозговой, сейчас находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания.
В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.
18 апреля в селе Ермоловка Пензенского района годовалый мальчик упал с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент происшествия мать малыша находилась в квартире.
31 марта на проспекте Строителей в Пензе несчастный случай произошел с четырехлетним ребенком, который выпал из окна на 7-м этаже. Его доставили в реанимацию. Взрослые также были дома, но в какой-то момент отвлеклись.
«Уважаемые родители, будьте бдительны! Если у вас в квартире маленькие дети, закрывайте окна, даже если отлучаетесь на секунду!» - обратилась к жителям региона уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.
По ее мнению, необходимо вывести на новый уровень профилактическую работу с населением в этом направлении.
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