В Городищенском районе наказали мать, забывшую о ребенке

21.04.2024 | 13:54

30-летнюю жительницу Городищенского района наказали за нежелание содержать собственного ребенка.

В январе 2021 года женщина была лишена родительский прав. Ее обязали платить алименты в размере 1/4 от заработка и иного дохода ежемесячно, но местная жительница не стала этого делать, хотя уважительных причин у нее не имелось, сообщили в Городищенском районном суде.

За два года мать накопила долг в 400 000 рублей, за что попала на скамью подсудимых. 1 апреля этого года был вынесен приговор.

По решению суда женщина полгода будет трудиться на благо общества, а 5% от ее зарплаты станут удерживать в доход государства.

Ранее жительницу Колышлейского района, так же забывшую о ребенке, настигла расплата. Общая сумма ее задолженности по алиментам составила более 750 тысяч рублей, и сельчанка стала фигуранткой уголовного дела.