Следователи: Выпавший из окна мальчик был дома с отцом

22.04.2024 | 17:30

В Пензе проводится проверка по факту падения 5-летнего ребенка из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на улице Литвинова.

ЧП случилось днем 22 апреля. Мальчик облокотился на москитную сетку и вместе с ней оказался внизу. С травмами, в том числе черепно-мозговой, пострадавшего госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

«В момент происшествия в квартире находился отец ребенка», - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи выясняют все детали несчастного случая.

Свою проверку начала и прокуратура. «Будут установлены обстоятельства произошедшего, способствовавшие этому причины и условия, дана оценка исполнению родителями своих обязанностей, а также исполнению требований законодательства о несовершеннолетних субъектами системы профилактики. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - заявили в надзорном органе.