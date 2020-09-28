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Общество

В Пензе не станут увеличивать число маршруток до Совхоза-техникума

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Жители района у Пензенского агропромышленного колледжа пожаловались на странице губернатора Ивана Белозерцева в соцсети Instagram на отсутствие маршруток, связывающих Совхоз-техникум и центр города.

«Маршрутка единственная ходит в наш чудесный район, 93. Мы ж не люди! Вечером так часа по 1,5 можно ждать», - написала пользовательница с ником mylnikovanatali1983.

Ее поддержали и другие пензячки. «Детишки на секции ходят, в спортзалы, и до дома добраться нереально в вечернее время! А студентов как много сейчас, можно и продлить маршруты некоторых автобусов, заехать две минуты, не на конечную, а хотя бы проездом», - написала одна из них.

«Ужасная дорога! И только одна маршрутка 93! Можно продлить маршрут 34-й, 43-й маршрутки до колледжа?» - поинтересовалась другая женщина.

Представитель администрации ответил им, что микрорайон Совхоз-техникум обслуживается автобусами малого класса, принадлежащими ООО «Компания Дилижанс». О нарушениях интервала между ними можно сообщить в Центр управления движением.

«Ежедневный выпуск автобусов на указанный маршрут составляет 20 единиц подвижного состава, что соответствует существующему пассажиропотоку в микрорайоне. На основании изложенного организовывать дополнительное сообщение в микрорайоне не планируется», - пояснили в мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ежедневный выпуск автобусов на указанный маршрут составляет 20 единиц
Ну да, прямо сейчас в онлайн мониторинге 10 штук 93-х. А после 7 останется 5 в лучшем случае.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе не станут увеличивать число маршруток
Меньше гробов на колёсах - лучше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отсутствие маршруток, связывающих Совхоз-техникум и центр города
В чём проблема расширить в Совхоз-техникум троллейбус № 8?

Гость||

Гость писал(a):

В чём проблема расширить в Совхоз-техникум троллейбус № 8?
от рогатых нужно избавляться!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представитель администрации ответил им, что микрорайон Совхоз-техникум обслуживается автобусами малого класса, принадлежащими ООО «Компания Дилижанс». О нарушениях интервала между ними можно сообщить в Центр управления движением.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ" ОГРН: 1075837001921.Учредители:ТЮГАЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 100% 10 тыс.р.

ООО "КОРПОРАЦИЯ ДИЛИЖАНС" и ООО "КОМПАНИЯ ДИЛИЖАНС" Учредители и там ,и там :

ТЮГАЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 50% 5 тыс.р.

ФОМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 50% 5 тыс.р.

Центр Управления Движением частная контора которая принадлежит Дилижансу и контролируется семейством Тюгаевых!!!!

Гость||

Гость писал(a):

от рогатых нужно избавляться!!!
Точно,от таких чертей как ты нужно избавляться и избавимся,дай срок.

Имя: Гость
Комментарий:

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