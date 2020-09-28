В Пензе не станут увеличивать число маршруток до Совхоза-техникума

28.09.2020 | 17:17

Жители района у Пензенского агропромышленного колледжа пожаловались на странице губернатора Ивана Белозерцева в соцсети Instagram на отсутствие маршруток, связывающих Совхоз-техникум и центр города.

«Маршрутка единственная ходит в наш чудесный район, 93. Мы ж не люди! Вечером так часа по 1,5 можно ждать», - написала пользовательница с ником mylnikovanatali1983.

Ее поддержали и другие пензячки. «Детишки на секции ходят, в спортзалы, и до дома добраться нереально в вечернее время! А студентов как много сейчас, можно и продлить маршруты некоторых автобусов, заехать две минуты, не на конечную, а хотя бы проездом», - написала одна из них.

«Ужасная дорога! И только одна маршрутка 93! Можно продлить маршрут 34-й, 43-й маршрутки до колледжа?» - поинтересовалась другая женщина.

Представитель администрации ответил им, что микрорайон Совхоз-техникум обслуживается автобусами малого класса, принадлежащими ООО «Компания Дилижанс». О нарушениях интервала между ними можно сообщить в Центр управления движением.

«Ежедневный выпуск автобусов на указанный маршрут составляет 20 единиц подвижного состава, что соответствует существующему пассажиропотоку в микрорайоне. На основании изложенного организовывать дополнительное сообщение в микрорайоне не планируется», - пояснили в мэрии.