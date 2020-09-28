В области не хватает специалистов для тестирования на коронавирус

В Пензенской области нарастят темпы тестирования населения на коронавирус. Соответствующее поручение на совещании в понедельник, 28 сентября, озвучил губернатор Иван Белозерцев.
Для этого необходимо расширить штат сотрудников лабораторий. Кроме того, в Пензе при горбольнице № 4 готовятся открыть дополнительную лабораторию, которая начнет работать 2 октября.
Однако подготовленных специалистов не хватает. Как сообщил представитель регионального минздрава, в штате до сих пор недостает одного человека.
Иван Белозерцев призвал не затягивать с поиском и обучением сотрудника.
В настоящее время лаборатории ежесуточно проводят тестирование на коронавирус более 2 000 человек.
По состоянию на 25 сентября в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области за все время пандемии обследовали 76 817 жителей региона (проведено 78 818 исследований); в лабораториях лечебной сети - 212 460 (225 752).
Коронавирус выявлен у 10 607 человек.
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