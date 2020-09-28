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Общество

В области не хватает специалистов для тестирования на коронавирус

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В Пензенской области нарастят темпы тестирования населения на коронавирус. Соответствующее поручение на совещании в понедельник, 28 сентября, озвучил губернатор Иван Белозерцев.

Для этого необходимо расширить штат сотрудников лабораторий. Кроме того, в Пензе при горбольнице № 4 готовятся открыть дополнительную лабораторию, которая начнет работать 2 октября.

Однако подготовленных специалистов не хватает. Как сообщил представитель регионального минздрава, в штате до сих пор недостает одного человека.

Иван Белозерцев призвал не затягивать с поиском и обучением сотрудника.

В настоящее время лаборатории ежесуточно проводят тестирование на коронавирус более 2 000 человек.

По состоянию на 25 сентября в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области за все время пандемии обследовали 76 817 жителей региона (проведено 78 818 исследований); в лабораториях лечебной сети - 212 460 (225 752).

Коронавирус выявлен у 10 607 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В Пензе бесплатная медицина, и вообще медицина есть?

Гость||

Одного человека не могут найти это что-то подозрительное. Наверное, не одного а многих...

Гость||

У нас появился новый формат врача "Телефонный врач". Все по телефону, если о тебе вообще вспомнят. Больничный открыли, если хочешь выжить, иди в частную клинику, сделай анализ, КЭТЭ легки. После этого друзья подскажут, как лечиться. Будешь в больнице выступать, с больничного выпишут и иди с ковидом на работу.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе бесплатная медицина, и вообще медицина есть
Министр есть точна, можешь задать ему вопрос.

Гость||

Так по этому, вы ограничиваете количество принимаемых на анализ проб (привозимых медицинскими работниками из районов)? Т.е. вы это делаете потому, что у вас специалистов не хватает, а не потому, что ограничивая количество принимаемых на анализ проб, манипулируете статистикой?

Ну тады ладно... Тады вам всем по герою рассии и по даче в Пхукете.

Гость||

а попов-то хватает?

Зачем нам какие-то вакцины?!

У нас есть суперхрамик за 12 миллиардов бюджетных рублей!

Или его зря строили, и молитвы и даже мощи от вируса не помогают?

Зачем тогда строили?

Имя: Гость
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