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Общество

В Пензенской области за неделю от коронавируса умерли 7 человек

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В Пензенской области за неделю с 5 по 11 февраля подтвердилось 254 случая коронавируса. Это на 8 больше, чем неделей ранее.

Такие данные опубликовал сайт «Объясняем.рф».

Госпитализировали 80 человек (81 - на предыдущей неделе), выздоровело 47 (135), скончалось 7 пациентов (7).

Ранее стало известно, что среди жителей региона растет заболеваемость микст-инфекцией, то есть у пациента выявляют грипп А и коронавирус.

Такое сочетание, по словам врачей, представляет серьезную угрозу жизни человека, особенно если он пожилой или с хроническими заболеваниями.

Специалисты посоветовали пензенцам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты при посещении общественных мест и при поездках в транспорте.

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