Пензенцам объяснили новые правила возврата билетов на мероприятия

28.09.2020 | 19:15

В России установлены новые правила возврата билетов на выставки, концерты и спектакли. Они будут едины для всех, в то время как раньше конкретные условия прописывали сами организации, проводившие мероприятия.

К примеру, если человек отказывается от похода на постановку местной труппы, то может получить деньги даже в день показа. Пензенский драматический театр ценит своего зрителя, потому идет на уступки, говорит Виталий Соколов. А вот приезжие артисты или певцы обычно на такое не соглашаются. По новому документу подобные разночтения не допускаются.

«В случае если зритель не может посетить мероприятие по причине болезни, смерти родственников или какой-то еще причине, он может получить деньги назад в соответствии с действующим законодательством на общих основаниях.

Это будет действовать с 3 октября», - рассказал руководитель литературно-драматической части драмтеатра Виталий Соколов.

При всех других причинах заявление и комплект документов надо подать не менее чем за три дня до проведения мероприятия. А чем раньше обратился по поводу возврата денег, тем больше их получишь. Чтобы вернуть всю стоимость, сдать билет необходимо не позднее чем за десять дней, успел за пять - останется только половина суммы, а за три дня до мероприятия - всего 30%.

Не стоит забывать и про другой закон, касающийся отмененных или перенесенных концертов и спектаклей.

«Возврат билетов осуществляется только в случае полной отмены мероприятия. В течение 14 дней после отмены режима повышенной готовности, который сейчас действует в Пензенской области, организатор обязан принять решение об отмене или переносе мероприятия. В случае отмены мероприятия зритель может получить свои деньги назад в день обращения в кассу, но обращение это может произойти не ранее даты отмены режима повышенной готовности», - пояснил Виталий Соколов.

Эксперты говорят о том, что единые правила возврата помогут навести порядок. Ведь раньше люди иногда сталкивались с тем, что в даже, казалось бы, простых и понятных ситуациях не находили общего языка с организаторами мероприятий. Например, несколько лет назад пензенцы отдали по 1 700 рублей за концерт певца Алексея Глызина, который так и не приехал.

«Говорят: «Нет. Деньги он забрал». Как он мог забрать деньги, если он еще не выступал? Как так может получиться?» - недоумевал житель г. Пензы Николай Викторович.

По новому закону в возврате могут отказать, если заявление поступило после состоявшегося события или не были представлены требуемые документы.