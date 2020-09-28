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Общество

ООО «ТНС энерго Пенза» дарит скидки в интернет-магазинах

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Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» напомнил клиентам об акции «Оплачивай счета за свет онлайн и получай скидки в интернет-магазинах», проводимой совместно с платежным сервисом А3.

Самоизоляция перевела многие привычные всем процессы в дистанционный режим. Изменения коснулись и совершения покупок, значительная часть которых стала осуществляться в интернет-магазинах. Поэтому в энергосбытовой компании уверены, что для клиентов окажутся полезными скидки в онлайн-магазинах широкого профиля: от товаров для дома до товаров для животных.

Теперь при каждой оплате электроэнергии в личном кабинете на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» или по ссылке в электронной квитанции потребители получают скидки до 50% на товары и услуги партнеров компании.

В акции гарантирующего поставщика электроэнергии участвуют интернет-магазины: Metro, «Л’Этуаль», «Рив Гош», Yves Rocher, Philips, сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, Sunlight, «Дочки-Сыночки», «Максидом», «Четыре лапы», Gloria Jeans и многие другие.

Подключить электронные сервисы «ТНС энерго» и получать скидки при оплате электроэнергии можно следующими способами:

- самостоятельно, воспользовавшись простыми инструкциями по подключению «Электронной квитанции» или «Личного кабинета»;

- отправив заявку в свободной форме на почту vopros@penza.tns-e.ru.

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