Обнародована география новых случаев коронавируса в области

28.09.2020 | 12:57

В Пензенской области число случаев коронавируса достигло 10 696. За сутки прибавилось 89 новых пациентов.

37 инфицированных выявили в Пензе, 10 - в Заречном, 8 - в Пензенском районе, по 5 - в Нижнеломовском, Мокшанском, Земетчинском, по 3 - в Шемышейском, Лопатинском, Кузнецком и Спасском.

2 случая заражения зафиксировали в Городищенском районе, по 1 - в Бессоновском, Никольском, Лунинском, Вадинском и Камешкирском.

«Детей среди заболевших нет», - сообщили в региональном оперативном штабе.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 4 829 человек, сняты с него - 32 025.

В вирусологической лаборатории на коронавирус протестировали 78 269 человек (всего 80 314 исследований), в лабораториях лечебной сети - 214 510 (всего 227 935 исследований). За выходные проверили 3 502 пациента.