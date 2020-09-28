Обилие аксессуаров на лобовом стекле школьного автобуса сочли нарушением

28.09.2020 | 11:59

В Иссинском районе сотрудники прокуратуры и ГИБДД выявили 20 нарушений при перевозке детей школьными автобусами.

В их числе: отсутствие документа, устанавливающего порядок посадки учеников, специальных знаков с указанием максимально разрешенной скорости движения и категории перевозимых пассажиров («Дети»), небольшая остаточная глубина протектора на колесах.

Также к нарушениям отнесли недостаточное количество сопровождающих детей лиц, разбитые зеркала заднего вида, отсутствие у водителей навыков работы с тахографом, наличие на лобовом стекле многочисленных аксессуаров, затрудняющих обзор.

Обнаружив все это, прокурор района направил директорам четырех школ представления об устранении недочетов.

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.