Иван Белозерцев распорядился начать подготовку к Новому году

28.09.2020 | 10:24

В понедельник, 28 сентября, губернатор Иван Белозерцев дал старт мероприятиям по подготовке Пензы и городов области к новогодним праздникам.

На совещании в региональном правительстве он призвал глав районных администраций и муниципальных образований заранее обговорить с предприятиями и организациями, а также коммерсантами вопрос о том, каким образом украсить здания и общественные места.

«Каждый год должно появляться что-то новое, интересное для наших детей. Не надо оставлять все на последний момент, вынуждая меня искать дополнительные средства на украшения», - распорядился Иван Белозерцев.

Также он призвал создавать новогодние арт-объекты и украшения у себя, чтобы не закупать их в Москве или Московской области, и заблаговременно найти предприятия, которые готовы вложить в это деньги.

Ответственным за подготовку городов к новогодним праздникам глава региона назначил главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе.

«Мы не знаем, какая эпидемическая ситуация будет. Но мы должны готовиться к праздникам заранее, достойно оформить улицу Московскую, площадь Ленина, площадки на Западной Поляне, в Арбекове и другие, их много в городе», - заключил губернатор.