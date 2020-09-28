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Общество

Иван Белозерцев распорядился начать подготовку к Новому году

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В понедельник, 28 сентября, губернатор Иван Белозерцев дал старт мероприятиям по подготовке Пензы и городов области к новогодним праздникам.

На совещании в региональном правительстве он призвал глав районных администраций и муниципальных образований заранее обговорить с предприятиями и организациями, а также коммерсантами вопрос о том, каким образом украсить здания и общественные места.

«Каждый год должно появляться что-то новое, интересное для наших детей. Не надо оставлять все на последний момент, вынуждая меня искать дополнительные средства на украшения», - распорядился Иван Белозерцев.

Также он призвал создавать новогодние арт-объекты и украшения у себя, чтобы не закупать их в Москве или Московской области, и заблаговременно найти предприятия, которые готовы вложить в это деньги.

Ответственным за подготовку городов к новогодним праздникам глава региона назначил главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе.

«Мы не знаем, какая эпидемическая ситуация будет. Но мы должны готовиться к праздникам заранее, достойно оформить улицу Московскую, площадь Ленина, площадки на Западной Поляне, в Арбекове и другие, их много в городе», - заключил губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А чё не к 1 мая?

Гость||

Поплыло бабло на радость ворюгам, тут и отопление и украшение и корпоративы с певцами- откатами

Гость||

Петр кузнецов ему не Родственник?

Гость||

Давно не водили хороводов на площадях. Упущение.

Гость||

Во красава!!! не просто губернатор... а человек праздник

Гость||

Ёлочка! Какая на хрен ёлочка,девятый @уй без соли доедаем...

Гость||

Гость писал(a):

Ёлочка! Какая на хрен ёлочка,девятый @уй без соли доедаем...
Работать не пробовал?

Гость||

ну наконец то, и елки пора продавать

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ёлочка! Какая на хрен ёлочка,девятый @уй без соли доедаем...
Работать не пробовал?
Коммуналку-налоги-бензин-цены давно не повышал?

Гость||

Гость писал(a):

Во красава!!! не просто губернатор... а человек праздник
Подумаешь… Я ещё и вышивать могу, и на машинке, м-м-м… тоже, м-м-м…

Гость||

Гармонист и балаалаешники ...репертуар неизменен

Имя: Гость
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