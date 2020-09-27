Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем машиностроителя

27.09.2020 | 10:19

В воскресенье, 27 сентября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил машиностроителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что труд инженеров, рабочих, руководителей, задействованных в машиностроении, достоин почета и уважения, и поблагодарил их за профессионализм и ответственный подход к делу.

«Трудно оценить ваш вклад в развитие экономического потенциала страны. Результатом вашего труда является выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной во многих других отраслях хозяйства. Ежегодно наращивая объемы производства, внедряя инновационные технологии, вы способствуете развитию экономики.

Мы по праву гордимся славной историей машиностроительных предприятий Сурского края, их настоящим и будущим, перспективами, которые у них есть», - сказал Владимир Мутовкин.

В заключение глава города пожелал машиностроителям крепкого здоровья, большого счастья, новых достижений, рациональных идей, их успешной реализации, а также благополучия им и их семьям.