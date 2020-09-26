Пензенец стал победителем «Поля чудес»

26.09.2020 | 13:18

Житель Пензы Александр Янов стал победителем капитал-шоу «Поле чудес». Программа вышла в эфир в пятницу, 25 сентября.

Темой выпуска стало машиностроение, так как 27-го числа отмечается День машиностроителя.

Александр оказался в третьей тройке. Он рассказал, что работает шлифовщиком на ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова. «Сколько лет нужно учиться на шлифовщика?» - поинтересовался ведущий Леонид Якубович. «Чтобы быть более-менее нормальным шлифовщиком - 5 лет, не меньше, а классным - лет 15», - ответил пензяк.

Александр рассказал, что приехал с дочкой и внучкой. Подарками, которые он вручил ведущему «Поля чудес», стали рециркулятор воздуха и шоколадный торт в виде логотипа предприятия с надписью «Союз машиностроителей России», сделанный пензенскими кондитерами.

Третьим подарком стала песня, которую Александр написал сам. «Здравствуй, город мой провинциальный, здравствуй, Пенза, столица моя!» - прозвучало под гитару. А маленькая внучка игрока прочитала длинное стихотворение про детский сад.

Александр Янов и стал победителем в своей тройке игроков. На набранные очки он выбрал зеркальный фотоаппарат, набор бытовой техники и смартфон. А затем решился на суперигру, где из трех слов угадал одно, самое длинное. Призом стал компьютер.

«Это замечательная передача. Я так доволен, что у меня слов нет!» - выразил пензенец свои эмоции.