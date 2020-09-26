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Общество

Пензенец стал победителем «Поля чудес»

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Житель Пензы Александр Янов стал победителем капитал-шоу «Поле чудес». Программа вышла в эфир в пятницу, 25 сентября.

Темой выпуска стало машиностроение, так как 27-го числа отмечается День машиностроителя.

Александр оказался в третьей тройке. Он рассказал, что работает шлифовщиком на ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова. «Сколько лет нужно учиться на шлифовщика?» - поинтересовался ведущий Леонид Якубович. «Чтобы быть более-менее нормальным шлифовщиком - 5 лет, не меньше, а классным - лет 15», - ответил пензяк.

Александр рассказал, что приехал с дочкой и внучкой. Подарками, которые он вручил ведущему «Поля чудес», стали рециркулятор воздуха и шоколадный торт в виде логотипа предприятия с надписью «Союз машиностроителей России», сделанный пензенскими кондитерами.

Третьим подарком стала песня, которую Александр написал сам. «Здравствуй, город мой провинциальный, здравствуй, Пенза, столица моя!» - прозвучало под гитару. А маленькая внучка игрока прочитала длинное стихотворение про детский сад.

Александр Янов и стал победителем в своей тройке игроков. На набранные очки он выбрал зеркальный фотоаппарат, набор бытовой техники и смартфон. А затем решился на суперигру, где из трех слов угадал одно, самое длинное. Призом стал компьютер.

«Это замечательная передача. Я так доволен, что у меня слов нет!» - выразил пензенец свои эмоции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото - кадр www.1tv.ru/shows/pole-chudes
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Гость||

Идиотизм - сильная сторона местных папуасов. Сильны во всяком говне.

Гость||

Ну ты то в чём, в чём , а в говне лучше всех разбираешься.

Гость||

Завидуешь чёрной завистью? Это плохо, она тебя грызёт изнутри, останется одна оболочка и....кранты! Ты лучше бы поделился какая у тебя сильная сторона, конечно кроме зависти!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ответил пензяк
penzainform.ru писал(a):
выразил пензенец
Однако...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Третьим подарком стала песня, которую Александр написал сам. «Здравствуй, город мой провинциальный, здравствуй, Пенза, столица моя!» - прозвучало под гитару.
Лучше так: «Здравствуй, город Глупов провинциальный, здравствуй, Буртассия, столица моя!»

Гость||

смотрел вчера молодец

Гость||

Позорного там ничего нет. Интеллектуального, правда, тоже. Но он и не инженером работает. Молодец! Поехал, получил эмоции, честно заработал подарки.

Гость||

Я думал этой передачи уже лет 10 нет. Однако.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Темой выпуска стало машиностроение, так как 27-го числа отмечается День машиностроителя.
Как вспомнешь что Пенза утратила в машиностроении с развала СССР так и вздрогнешь!

Гость||

Гость писал(a):

Я думал этой передачи уже лет 10 нет. Однако.
Думать вредно. Надо проверять.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А маленькая внучка игрока прочитала длинное стихотворение про детский сад.
Я бы прочитал стих о радушном кентавре что на Фонтанной площади стоит.

Гость||

Гость писал(a):

Завидуешь чёрной завистью? Это плохо, она тебя грызёт изнутри, останется одна оболочка и....кранты! Ты лучше бы поделился какая у тебя сильная сторона, конечно кроме зависти!
Расскажите лучше о себе. Очень интересно узнать почему некоторые люди везде видят зависть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Житель Пензы Александр Янов стал победителем капитал-шоу «Поле чудес».
Пора уже составлять список участников «Поле чудес» из Пензенской области.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На набранные очки он выбрал зеркальный фотоаппарат, набор бытовой техники и смартфон. А затем решился на суперигру, где из трех слов угадал одно, самое длинное. Призом стал компьютер.
Хороший набор. Далеко не каждый участник соглашается на суперигру.

Гость||

Гордость области!!!

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Имя: Гость
Комментарий:

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