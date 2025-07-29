В Пензе для любителей шахмат организуют игры на свежем воздухе

Пензенцев приглашают бесплатно поиграть в шахматы на свежем воздухе. Акцию (0+) проводят 3 раза в неделю.
Встречи для любителей интеллектуальных состязаний устраивают в сквере имени В. Г. Белинского по вторникам, четвергам и субботам с 16:00 до 19:00.
Участие могут принять все желающие.
Также в Пензе продолжается сезон танцев под открытым небом.
На набережной Суры бесплатные мастер-классы проводят по пятницам. В парке Белинского танцы устраивают по субботам. В Комсомольском парке - по воскресеньям.
В мэрии пояснили, что проведение танцевальных мероприятий запланировано по сентябрь.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀