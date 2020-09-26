Оба берега реки Пензы избавили от мусора и сухих деревьев

26.09.2020 | 18:45

Пенза частично избавилась от сухих деревьев и от мусора, который отдыхающие любят оставить на берегах Суры, благодаря общегородскому субботнику.

Одной из многочисленных точек, где нашлось применение силам добровольцев, стала набережная - от подвесного моста до Измайловского путепровода. Расчистка прошла по обе стороны реки: фактически лицу города внимания коммунальщики уделяют мало. Обломанные непогодой ветки, бытовые отходы - работы хватило всем.

«Много стеклянных бутылок, фантиков немножко и сигаретных пачек. Но в основном - бутылки», - отметила волонтер Алина Блинова.

На другой стороне реки бытовых отходов поменьше, зато поваленных деревьев набралось на целый грузовик.

«Помогаем городу, чтобы выглядело все красиво, чтобы не было грязи, чтобы люди приходили, отдыхали и видели, какой город красивый», - прокомментировал волонтер Николай Кирюхин.

На Набережной Реки Пензы местные жители осуществляли общее руководство, при этом за работой добровольцев наблюдая со стороны.

«Там еще деревья подпилить нужно - в огороды лезут, в окна, гнилые стоят. Это мы сами, наверное, справимся, но куда девать хворост? Опять сюда же? А дорогу я каждое утро подметаю, так что уже присоединился», - рассказал Владимир Цыцонков.

Уборка прошла во всех районах города. По мнению активистов, теперь главное - чтобы их пример повлиял на других пензенцев, ведь зачастую мусор на расчищенных местах быстро появляется вновь.