Названа дата начала отопительного сезона в Кузнецке

26.09.2020 | 14:18

В воскресенье, 28 сентября, в Кузнецке стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Златогорский.

В первую очередь тепло будет подаваться в детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и социальной сферы.

«Жилой фонд начнет отапливаться с 5 октября. Подключение объектов будет производиться при наличии паспорта готовности и заявки», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

В Заречном ранее планировали начать сезон уже 21-го числа, однако в связи с потеплением решили немного подождать. В детсады тепло поступило 24 сентября, в школах батареи начнут нагреваться 27-го.