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Общество

Названа дата начала отопительного сезона в Кузнецке

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В воскресенье, 28 сентября, в Кузнецке стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Златогорский.

В первую очередь тепло будет подаваться в детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и социальной сферы.

«Жилой фонд начнет отапливаться с 5 октября. Подключение объектов будет производиться при наличии паспорта готовности и заявки», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

В Заречном ранее планировали начать сезон уже 21-го числа, однако в связи с потеплением решили немного подождать. В детсады тепло поступило 24 сентября, в школах батареи начнут нагреваться 27-го.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 28 сентября
пензаинформ, вы там календарь из 90-х снимите со стены уже.

Гость||

Вот скажи мне, Венгр, в чём сила? В доле!!!

Гость||

Сейчас на улице температура +20. Это повод включать отопление?!

Имя: Гость
Комментарий:

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