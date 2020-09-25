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Общество

За неделю 83 жителя области сняли с себя присосавшихся клещей

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За минувшую неделю к медикам обратились 83 человека, укушенных клещами. Среди жертв кровососов - 25 детей в возрасте до 14 лет.

К 24 сентября на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследовано 2 266 членистоногих, снятых с людей. В 449 случаях результаты проб оказались положительными.

Всего с начала сезона активности клещей, который начался в середине марта, к помощи специалистов прибегли 2 265 жителя области, в том числе 697 детей.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, за 8 месяцев 2020 года в области зарегистрировано 25 инфицированных боррелиозом: 20 случаев - в Пензе, 2 - в Шемышейском районе, по 1 - в Колышлейском, Пачелмском и Пензенском районах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А сколько лишних чиновников присосалось к трудовому народу?

Гость||

Под "клещами" надо наверное понимать журналистов, которые присосались к доверчивым любителям комментаториев ПензаИнформа.

Гость||

Клещей сняли, еще не плохо бы чинков и депутатов присосавшихся отодрать от бюджета, а то ишь присосались, паразиты!

Имя: Гость
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