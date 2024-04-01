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Общество

В Пензенской области наступает период активности клещей

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В Пензенской области наступает опасный период активности клещей. Их укусы могут спровоцировать и у людей, и у животных ряд серьезных заболеваний.

Об этом жителям региона напомнили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Пик активности опасных членистоногих приходится на середину или конец весны. Когда грунт прогревается до +3...+5 градусов, клещи начинают просыпаться. Риск пострадать от укусов кровососов сохраняется до поздней осени, пока температура не упадет ниже +3.

«Для выживания и размножения им требуется территория с плотным слоем растительности, температура воздуха от 10 до 25 градусов тепла и животные, на которых можно кормиться», - рассказали специалисты.

Пензенцам не обязательно идти в лес, чтобы столкнуться с угрозой. Клещи обитают и на городских газонах, в парковых зонах. Особенно осторожными следует быть в мае-июне. В июле активность членистоногих снижается.

В 2023 году первый укус в Пензенской области зарегистрировали 20 марта, а в 2022-м – 6 апреля.

Специалисты отметили: для защиты от клещей следует использовать репелленты. При посещении мест, где могут быть кровососы, следует надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, шапочку или платок, закрытую обувь.

Что касается домашних животных, то для защиты от заболеваний, которые переносят клещи, и профилактики укусов необходимо использовать специальные препараты и ошейники.

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