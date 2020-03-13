13.03.2020 | 18:15

Собаководы одними из первых заметили пробуждение и активизацию кровососущих паразитов. На светлой шерсти лабрадора хорошо видны членистоногие. Важно не пропустить ни одного и не довести до болезни питомца.

«Неприятный сюрприз, как всегда весной, поджидает собаководов. Сейчас мы будем обрабатывать шерсть, покупать специальный ошейник с защитой от клещей, но он не всегда помогает. Самое главное - это осмотр», - рассказал собаковод Алексей Горелов.

Следить нужно не только за питомцами. После прогулок за городом или в парке стоит осмотреть и себя - это настоятельно рекомендуют врачи пензенского центра гигиены и эпидемиологии. Из-за теплой зимы и ранней весны паразиты проснулись на месяц раньше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Уже атакуют жителей.

«Появились первые пострадавшие. У нас уже зарегистрировано два случая присасывания клещей: на Западной Поляне и в районе Арбековского леса были укушенные. Люди ходят гулять с собаками, сейчас начнется дачный период, люди будут выезжать, и станет увеличиваться количество укушенных», - спрогнозировала врач-паразитолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Ирина Табакаева.

В 2019-м пострадавших было 4 184 человека. Причем это только те жители, которые после контакта с клещом обратились за медицинской помощью или сдали на исследование лесного обитателя. Членистоногие являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, различных лихорадок.

«В прошлом году у нас было 138 человек, которые заболели клещевым боррелиозом. Заболевание тяжелое, но в нашей области оно протекает как в легкой, средней формах. Тяжелых заболеваний у нас не было. Менингитов, энцефалитов, параличей, парезов тоже не было зарегистрировано от данного заболевания, а вот кожные проявления были», - отметила Ирина Табакаева.

Если лето 2020-го порадует пензенцев хорошей погодой, будет щедрым на ягоды и грибы, то количество пострадавших от укусов клещей может значительно увеличиться, по прогнозам специалистов центра гигиены и эпидемиологии.

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